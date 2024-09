Familia Yunes: del conflicto a la cooperación con Morena

La familia Yunes pasó de la confrontación con Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador a la cooperación.

Cuando Miguel Ángel Yunes Linares era gobernador de Veracruz llamó "loco" a López Obrador y lo acusó de ofender a su familia.

“Hace dos días llegó a Veracruz el loco López Obrador. Nuevamente su discurso se circunscribe a ofenderme, a ofender a mi familia. No tiene una sola idea, no sabe cómo resolver ningún problema. Este loco, vividor del sistema, solamente sabe agraviar y destruir, pero conmigo se va a topar con pared”, dijo en 2018.

En otro video, el entonces gobernador criticó al presidente por su estrategia de seguridad.

“Propone perdonar a todos los delincuentes, a los que hoy están asesinando, secuestrando, cometiendo feminicidios”, planteó sobre la propuesta de Amnistía del mandatario federal.

Su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien dio el voto a Morena para alcanzar la mayoría calificada, también ha tenido desencuentros con Morena.

En la campaña por la gubernatura de Veracruz, Yunes Márquez lanzó descalificaciones a la hoy gobernadora electa. Ella ha asegurado que él no tiene calidad moral.

Yunes Márquez también tuvo desencuentros con el actual gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García y dijo que es perseguido políticamente.

“Me quieren meter a la cárcel supuestamente por no comprobar mi domicilio. Se han dedicado a estarme fregando a mí y mi familia... es una vergüenza que el Poder Judicial del Estado de Veracruz y la Fiscalía General del Estado, por instrucciones de Cuitláhuac García, se presten a este tipo de estrategias sucias, mismas que exhiben la brutal corrupción que en esas instancias impera”, afirmó.

El gobernador García rechaza que su gobierno persiga políticamente al hoy senador de la República.

“Yo no quiero expresar mucho porque luego salen con que es persecución política, que por qué contra estas inocentes palomitas y cosas así. Que se haga apegado a derecho. En efecto, llegó a decir que ‘aquí estoy, que no me voy, que yo de frente' y cosas así, pero esos desplantes ya son muy conocidos de parte de estos personajes, no es el único”, dijo el 10 de julio pasado.

Tras esas diferencias, los Yunes fueron clave en la aprobación de la reforma judicial, la cual, de aprobarse en la mayoría de los Congresos estatales, implicará que los jueces, magistrados y ministros sean electos mediante voto ciudadano.