Jorge Ramos contra AMLO: los choques entre el periodista y el presidente

El conductor del ‘Noticiero Univision’ en Estados Unidos, y del programa semanal de entrevistas y análisis político ‘Al Punto’ dejará Univisión a finales de este año, empresa en la que ha laborado desde 1986.

📌 Jorge Ramos dejará Univision a fin de año.https://t.co/Q5yLrK0Vj5 — Univision Noticias (@UniNoticias) September 9, 2024

Los choques entre López Obrador y Jorge Ramos

Inicio del gobierno

Jorge Ramos cuestionó por primera vez al presidente el 12 de abril de 2019 durante su conferencia matutina, por la cifra de 8,524 homicidios durante el primer trimestre de su gobierno.

“Los datos que yo tengo dicen otra cosa, no se están controlando (los homicidios), al contrario, siguen muriendo muchos mexicanos”, dijo el periodista.

El presidente rechazó las afirmaciones de Ramos y mostró una gráfica, sin embargo el periodista le insistió que se trataba de las cifras totales de homicidios en el país, las cuales el mandatario reconoció no tenía disponibles en ese momento.

Primera confrontación por las cifras de homicidios entre el periodista Jorge Ramos y el presidente Andrés Manuel López Obrador en abril de 2019. (Foto: Captura de pantalla)

“No estoy diciendo –que quede claro– que está resuelto el problema; lo que estoy diciendo es que hemos mantenido los niveles que existían anteriormente o se revirtió la tendencia que traíamos sobre el delito de homicidios”, insistió López Obrador.

La mayor cantidad de homicidios desde la Revolución

“Eso sí calienta”, respondió el presidente al ser cuestionado por Jorge Ramos por segunda ocasión durante su conferencia matutina del 15 de junio de 2020.

El periodista de Univisión acusó a López Obrador de registrar la mayor cantidad de homicidios desde la Revolución Mexicana, a principios del siglo XX.

“México está cada vez más violento y usted es el presidente con las peores cifras desde la Revolución. De diciembre de 2018 a noviembre de 2019 han sido asesinadas 34,579 personas, homicidios doloso, homicidios violentos”, dijo Ramos.

Entonces el presidente atribuyó los homicidios al abandono social y económico de las administraciones pasadas.

“Es un problema que no hemos podido resolver, tiene una explicación, no una justificación: se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad, de la violencia, no se atendieron las causas, se abandonó la actividad productiva, no se crearon empleos, los salarios en México son también los salarios más bajos del mundo, la corrupción en México era de las más elevadas.