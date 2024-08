AMLO: es ilegal que la Corte aceptara recurso del PAN contra mayoría de Morena

De manera exprés la presidenta de la Suprema Corte de Justicia dio trámite el lunes a un recurso en materia electoral presentado con carácter de “urgente” por el presidente del PAN, Marko Cortés.

“Se solicita respetuosamente la intervención y resolución urgente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque su fallo incidirá de forma determinante en la integración de la Cámara de Diputados y en la fijación de los parámetros y reglas que deberán observarse y cumplirse para tal propósito, fruto de la votación emitida por la ciudadanía el pasado dos de junio”, planteó el presidente del PAN.

Tras ser admitido, el recurso fue turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien sería el encargado de elaborar un proyecto. Posteriormente sería discutido en el Pleno de la Corte. El ministro ya adelantó que lo que determine la Corte no tendrá impacto en la asignación de plurinominales, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es el único al que le corresponde dictaminar en esa materia.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el ministro dio una lección a la presidenta de la Suprema Corte.

“¡Tenga para que aprenda! Imagínese, eso fue antier pero la propuesta la hicieron, la tramitaron el viernes. ¡Ese es el Poder Judicial que están defendiendo!”, comentó.

El presidente dijo que aunque el líder del PAN puede que no supiera que los temas electorales solo le corresponden al Tribunal Electoral, la ministra Norma Piña debió no dar trámite al recurso debido a que no es materia para la Corte.

“Aceptando sin conceder de que el presidente del PAN no sabe lo que establece la Constitución, que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia acepte el recurso y lo turne a un ministro, a ese ministro que está indefinido, políticamente hablando, le dio miedo”, refirió.