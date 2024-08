Sheinbaum pone en pausa su vida partidista y promete gobernar para todos

“Tenemos un movimiento extraordinario”, dijo mientras veía de frente a las dos primeras filas del auditorio en donde estaban sentados integrantes de su gabinete y gobernadores emanados de Morena.

Vestida de blanco y de pie, Sheinbaum emitió un discurso con el que se despidió de la aspirante, candidata y virtual presidenta electa, cargos que la acompañaron por los últimos meses.

La constancia de mayoría que le emitió el Tribunal Electoral de Justicia de la Federación (TEPJF) y que la reconoce como la presidenta número 66 de México fue el motivo para que Sheinbaum anunciara una pausa a su actividad como política.

“Ya no me corresponderá a partir del día de hoy referirme a nuestro movimiento, a nuestro partido en particular. Dejo de representar a una parte de la sociedad y represento a partir de hoy a todas y todos los mexicanos”, aseguró.

Algo similar hizo Andrés Manuel López Obrador cuando llegó al gobierno de México. El fundador de Morena pidió licencia para separarse de su actividad partidista y así sólo dedicarse a gobernar, lo cual no es reconocido por sus adversarios políticos, quienes vieron en él un candidato permanente.

A más de 40 días que tome posesión, Sheinbaum lanzó una sugerencia a Morena para que el partido convoque a un Congreso Nacional para modificar estatutos y elegir a su próximo presidente o presidenta, porque en México, es tiempo de mujeres.

“Sería pertinente, ya ven que todo hacemos de frente, convocar a un Congreso de nuestro partido en este mes de septiembre. Pienso yo, es sólo una sugerencia que se actualicen nuestros documentos básicos, nuestros estatutos y que se pueda trazar una ruta clara que separe el partido y la labor del gobierno en el proceso de transformación”, planteó.

“Dar línea” a Morena y a los legisladores no es nuevo. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo hizo durante su gobierno: desde la mañanera sugería qué y cómo votar, qué frenar, qué método elegir para definir a un candidato, qué hacer con los perdedores…

Además de esa sugerencia, Sheinbaum convocó a sus correlegionarios a mantenerse unidos ahora que López Obrador está por terminar su sexenio y dejar la actividad pública.

“En muy poco deja y cierra su ciclo el mejor presidente Andrés Manuel López Obrador. Siempre vamos a guardar su legado de este gran dirigente y de este gran presidente. Pero nos toca seguir unidos, seguir construyendo, porque nos debemos al pueblo de México”, convocó.