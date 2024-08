AMLO sobre mayoría: se verá afectada la pluralidad pero fue voluntad del pueblo

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que, al tener mayoría calificada Morena y sus aliados, la pluralidad en el Legislativo se verá afectada, sin embargo, afirmó que fue voluntad del pueblo, por lo que pidió a los consejeros y magistrados electorales no dejarse presionar en la asignación de plurinominales.

“Es la voluntad del pueblo, el pueblo decidió esto, entonces cómo no le conviene a la oligarquía ni a sus voceros y achichincles, con todo respeto, pues ya no es válido el voto y para que no se enojen los barones del dinero, vamos a violar la Constitución. ¡Imagínense!, aceptando sin conceder, porque sería una barbaridad, de que fuese como ellos quieren, que se violara la constitución”, comentó.