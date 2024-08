"Es ofensivo", dice AMLO a Biden sobre financiamiento a MCCI; pide detenerlo

El presidente López Obrador se disculpó con su homólogo Joe Biden por escribirle para abordar este tema, sin embargo, considera que es fundamental porque se trata de la libertad e independencia de México.

“Disculpe por tratarle de manera directa este tema, créeme que le estimo y no quisiera molestarle en nada, pero como usted comprenderá, los temas vinculados a la libertad e independencia de los pueblos van más allá de los sentimientos personales”, así finaliza su carta.

De acuerdo con un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), MCCI recibió 96 millones 740,613 pesos de parte de la Embajada de Estados Unidos en México entre el 29 de agosto de 2018 y el 23 de enero de 2024.

De cuentas de Estados Unidos también ha recibido 13 millones 17,951 pesos de remitentes como The Ford Foundation, John and Catherine T Macarthur Fundation, International Community Foundation, Rockefeller Bros Fund Inc e Intelligent Mexican Marketing Inc.

Al respecto, la presidenta de MCCI, María Amparo Casar, ha asegurado que “no tiene nada ilegal recibir dinero de organismos internacionales” y ha asegurado que la organización trasparenta sus ingresos.