"Tienes nuestro apoyo y respaldo", dice AMLO a Guevara ante cuestionamientos

La declaración del mandatario federal tiene lugar luego de que Ana Guevara desató polémica este miércoles luego de que al presentar el balance de los Juegos Olímpicos de París 2024 respondió a la prensa que le cuestionó por no haber acompañado a los atletas en las competencias y por viajar en primera clase de regreso a México.

"Todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido, ni marida, ni concubino, ni nadie que me exija en qué gasto", dijo.

"Si pueden checar por transparencia, verán que no hay ningún gasto cargado a la institución bajo este concepto", agregó sobre el vuelo que la trajo de vuelta de los Juegos Olímpicos a México.

Sobre la comida por la que causó polémica, señaló que no fue en un restaurante lujoso.

"En México puede resultar un restaurante oneroso, pero en Francia es uno término medio, había atletas, personas de otras delegaciones", explicó.