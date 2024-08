¿Cuánto gana Ana Gabriela Guevara como titular de la Conade?

Ana Gabriela Guevara gana un salario neto de 114,901.57 pesos al mes, de acuerdo con el portal Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública Federal. El salario bruto, antes de impuestos y otras retenciones, es de 165,326.00 pesos mensuales.

Esto quiere decir que la titular de la Conade se embolsa cada año, desde que fue nombrada como tal en 2018, más de 1.3 millones de pesos.

Críticas por 'lujos' en París

Ana Gabriela Guevara, campeona mundial en atletismo en 2003 y medallista olímpica de plata en Atenas 2004 dentro de la prueba de 400 metros planos, estuvo en el centro de la polémica tras su visita al restaurante Au Pied de Cochon, en París, que algunos consideraron un lujo. Guevara, ante las críticas, respondió : "Todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido, ni marida, ni concubino, ni nadie que me exija en qué gasto".

¿Gana más que AMLO?

No, ya que de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador gana un salario neto de 128,205.26 pesos mensuales, alrededor de 13,000 pesos más que Ana Gabriela Guevara.

Resultados mixtos

Los Juegos Olímpicos de París 20224 representaron el último examen de la gestión de Guevara Espinoza al frente de la Conade. El equipo olímpico mexicano regresó a casa con 5 medallas, tres de plata y dos bronce. México terminó en el lugar 65 del medallero, detrás de las Islas Caribeñas, y cumplió 12 años sin ganar oro. La últimas vez que ganó un oro el equipo nacional fue en Londres 2012, en futbol, pero cabe apuntar que dicho equipo no recibe apoyo gubernamental.

No obstante, un año antes, México logró 353 preseas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, un récord histórico. En los Panamericanos de Santiago 2023, México obtuvo 142 medallas en total, quedando en el tercer lugar detrás de Estados Unidos y Brasil.