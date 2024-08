AMLO celebra continuidad de las "mañaneras" en el gobierno de Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de mantener las conferencias matutinas en su gobierno, el cual iniciará a partir del 1 de octubre próximo.

“Ayer me enteré de que van a continuar las mañaneras a las 7:00 de la mañana y la reunión de seguridad de seis a siete. Ya es una etapa nueva, además hace falta la renovación, ya me repito mucho, ya hablo más despacio que de costumbre, no hablo de corrido”, comentó el presidente.