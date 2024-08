AMLO crítica a Blinken por reconocer victoria de oposición en Venezuela

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, por reconocer como triunfador de las elecciones de Venezuela al candidato opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, acto que calificó como no legal.

“Hacemos un llamado respetuoso a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo. Ningún gobierno está autorizado, no es legal, no es legítimo el emitir un fallo dando como perdedor o ganador a un candidato de otro país. ¿Qué es eso?, si no hay un gobierno del mundo, eso no tiene que ver con la democracia, ni con el respeto a la Independencia, a la libertad, a la soberanía de los pueblos”, planteó este viernes en su conferencia de prensa.