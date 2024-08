Planteó que, entorno al proceso electoral de Venezuela, México ha buscado actuar con prudencia para no intervenir en los asuntos que no le corresponden. En la llamada que sostendrá con sus homólogos, expondrá cuatro puntos.

“Planteamos primero que no haya violencia, segundo que se respete la voluntad de los venezolanos, tercero que se presenten las pruebas, las actas del resultado electoral, cuarto que no haya injerencismo”, destacó.

Sobre el injerencismo, por cuarto día consecutivo el presidente rechazó que varios países u organizaciones internacionales se involucren en un asunto que corresponde resolver a Venezuela.

“Lo que pasó lamentablemente con el secretario general de la OEA, que la elección fue el domingo y el martes ya declara que habían sido fraudulentas las elecciones y que no había ganado su candidato, si no había ganado otro, sin tener pruebas de nada, además sin tener facultades legales”, apuntó.

Por considerar no parcial el actuar de la OEA, México no participó en la reunión a la que se convocó para la tarde del miércoles. En esa sesión no se alcanzaron los votos para pedir a Venezuela publicar las actas de las elecciones que dan el triunfo a Nicolás Maduro.

Al respecto, el presidente consideró que son “procedimientos caducos” y se incurre en prácticas injerencistas.

“No asistimos nosotros porque parece un apéndice de gobiernos hegemónicos o gobiernos conservadores de derecha, autoritarios, en realidad antidemocráticos, pero eso ya no tiene nada que ver con los nuevos tiempos. Estos son procedimientos caducos de hace siglos”, afirmó.