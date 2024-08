AMLO rechaza "injerencia" de países y la OEA en elección de Venezuela

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de que se revisen las actas y que se cuenten los votos de la elección en Venezuela, sin embargo, pidió que no haya desconocimiento anticipado del triunfo de Nicolás Maduro, pues el proceso ha causado el rechazo de varios políticos a nivel internacional y acusaciones de fraude.

“Que se revisen las actas, que se cuenten los votos, pero que no haya desconocimiento a priori y que no metan las manos ni las narices quienes no actúan en realidad en forma democrática, porque en nombre de la democracia se cometen atrocidades”, afirmó este martes.