México no estará en reunión de la OEA por “parcialidad” en elección de Venezuela

Al considerar que no es “seria” y no es imparcial la Organización de Estados Americanos (OEA), el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que México no participará en la reunión a la que convocó ese organismo para abordar los resultados de las elecciones de Venezuela, en las que se ha dado como ganador a Nicolás Maduro.

“Tengo la información que Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, no va a participar en la reunión de la OEA, y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA. Antes de conocer resultados, el director de la OEA, Luis Almagro, ya había reconocido a uno de los candidatos sin pruebas de nada. Entonces, ¿para qué vamos a la reunión?, eso no es serio, no es responsable“, afirmó este miércoles.