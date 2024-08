La relación entre AMLO y Maduro: entre encuentros y la defensa de la soberanía

¿Qué dice AMLO sobre Maduro?

Primero pidió esperar los resultados oficiales para reconocer el triunfo electoral de Nicolás Maduro.

“Vamos a a esperar que terminen de contar los votos. Nosotros tenemos la información de que el órgano electoral de Venezuela le está dando el triunfo al presidente Maduro. Eso es lo que sabemos, es el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral. No es hablar de que se reconoce, no se reconoce... que ya se pronunció un gobierno, ya se pronunció otro... hay que esperar el 100% y nos vamos a guiar por esto”, dijo el pasado lunes.

El martes, el presidente criticó la posición de la comunidad internacional, que ha exigido conteo de votos y transparencia. Sin embargo, rechazó el intervencionismo y el desconocimiento “a priori” del posible triunfo de Maduro.

“Que se revisen las actas, que se cuenten los votos, pero que no haya desconocimiento a priori y que no metan las manos ni las narices quienes no actúan en realidad en forma democrática, porque en nombre de la democracia se cometen atrocidades”, planteó el martes.

En su mañanera de este miércoles, el presidente defendió la soberanía de Venezuela y dijo que basta de intervenciones de otros países en asuntos que solo les corresponde a los ciudadanos de ese país.

“Ya basta con el intervencionismo. Venezuela se ha estancado, no se ha encontrado salida porque es mucho el injerencismo. Se meten internacionales del extranjero, no solo los gobiernos, los medios, es mucha la intromisión y en el caso de los medios no sólo de México; hace falta más profesionalismo, más objetividad, más equilibrio porque se inclinan mucho de un lado o de otro”, destacó.

Aunque no lo hizo por apoyo a Venezuela, el presidente anunció que México no participará en la reunión a la que convocó la OEA para abordar los resultados de las elecciones venezolanas.