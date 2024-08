“Vamos a esperar, también si no nos quieren mandar la información, vamos a decir, ‘no tenemos información porque no quieren, no sé qué están ocultando, pero no nos adelantemos, ¿para qué? Siempre hemos logrado mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente (Donald) Trump y ahora con el presidente Biden. Entonces vamos a a esperar a saber qué fue lo que hicieron, si hubo un acuerdo”, dijo en su conferencia matutina.

López Obrador aseveró que, aunque su gobierno tiene información de los hechos del pasado jueves, solicitó un informe más detallado a Estados Unidos.

Los detalles del vuelo y puesta en custodia de dos de los líderes del Cártel de Sinaloa ha generado confusión en México. El viernes pasado, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, presentó la cronología de la salida y puesta en custodia de los presuntos narcotraficantes mexicanos ante autoridades de Estados Unidos.

Inicialmente se informó que la aeronave en la que fueron trasladados los mexicanos a El Paso, Texas, salió desde Sonora, lo cual ya fue rechazado por el gobernador Alfonso Durazo y hoy confirmado por el presidente.

“Parece que descartado, no salió de Sonora, ya hay otras versiones pero por eso queremos esperar”, agregó.

López Obrador comentó que aún no hay certeza de lo que sucedió, por ello, el informe ayudará a no “hacer conjeturas”.