Con absorción de autónomos, AMLO estima ahorros por 100,000 mdp

Propone que con fideicomiso el PJ pague elección de integrantes

El presidente sugirió que, para pagar la elección de jueces, magistrados y ministros, el Poder Judicial entregue la mitad de los 20,000 millones que tiene en un fideicomiso.

“Le voy a dar el remedio y el trapito: que aporte el Poder Judicial la mitad de lo que tienen guardado en los fideicomisos y con eso alcanza, y que ellos ayuden”,dijo.

Consideró que con los recursos que tiene el Poder Judicial alcanzaría para pagar la elección el próximo año.

“Es una reforma para que mejore el Poder Judicial, tienen 20,000 millones de pesos guardados, claro que alcanza, hasta con menos de la mitad. Ahí está ese dinero para que no usen eso de pretexto, ‘cuánto va a costar’, no. Esto no es un gasto, es una inversión. La justicia es algo prioritario”, planteó.