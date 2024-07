“Nuestra propuesta no sólo ha consistido en abrir de manera ordenada las fronteras en América del Norte, sino también buscar en lo sucesivo la integración económica y comercial de todo el continente americano: sumar bastos recursos naturales, tecnología y mano de obra, así como aprovechar las ventajas de las cortas distancias para el transporte de mercancías a los mercados y aprovechar la gran demanda de bienes de consumo. Buscamos, en suma, convertir este continente en la región más poderosa del mundo, sin exclusiones y con respeto a la libertad, la independencia y la soberanía de todos sus pueblos y naciones.

“Entiendo, como le expuse al principio, que como en cualquier país donde se celebran elecciones o hay campañas electorales, las propuestas siempre se orientan más a convencer a los electores y a despertar sus pasiones que a buscar el equilibrio entre sentimientos y razones; por eso no me preocupa tanto lo que se diga en esta temporada de mucha retórica en que suele hablarse fuerte y en demasía.

“Me inspira confianza el haber sabido de mi amigo Trump como candidato y el haberlo tratado después como presidente; me consta que en su papel como gobernante fue partidario del T-MEC y, lo más importante, que siempre fue respetuoso de la soberanía de nuestra nación y cuidadoso de la amistad entre nuestros pueblos.

“Para finalizar, estimado presidente Trump, recuerdo el discurso que usted pronunció cuando firmamos el T-MEC en la Casa Blanca, el 8 de julio de 2020 Dijo entonces: 'Nos une el comercio, la historia, la familia, la fe; Estados Unidos alberga a 36 millones de ciudadanos mexicoestadounidenses que fortalecen nuestras iglesias, nuestras comunidades y colorean todos los trazos de la vida de nuestra nación; además, son grandes hombres y mujeres comerciantes, ellos conforman un gran porcentaje de los negocios, son sumamente exitosos... grandes negociantes, grandes personas y seres honorables”.

Le mando un abrazo y le deseo lo mejor.

P.D. Oiga, todavía soy presidente de México, termino hasta finales de septiembre. Le aclaro porque hace unos días comentó de que ya me había retirado. Por favor amigo, no me ande mandando a la “Chingada” antes de tiempo. Aunque se ría y siempre le parezca extraño, ahí le va de nuevo otro abrazo.