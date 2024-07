"Confrontación, pero no violencia", dice AMLO tras atentado contra Trump

AMLO niega que en México exista polarización política

El presidente López Obrador sostuvo que en el país no existe polarización porque su partido Morena ganó la elección presidencial en 31 de las 32 entidades federativas.

A decir del Ejecutivo federal, en cualquier democracia es necesaria la confrontación política, el disenso y la oposición.

Incluso, afirmó, la polarización es legal y autorizada en algunas democracias, sobre todo en países con sistemas electorales de segunda vuelta, donde las fuerzas políticas se agrupan en torno a los dos candidatos punteros.

Sea como sea reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump. La violencia es irracional e inhumana. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 13, 2024

“Hay quienes son más de derecha y se van a apoyar a ese candidato y los que son más de izquierda hacen lo propio. Pero eso, de ninguna manera, puede significar violencia”, expuso.

“En el caso de México, agarraron ese discurso nuestros adversarios para decir: ‘Están polarizando’. No, fue propaganda, porque no hubo polarización en las elecciones. ¿En dónde no ganó la presidenta electa? Solo en Aguascalientes. ¿Dónde está la polarización si hay 32 entidades y se pierde en una? Pues solo en la imaginación y en la estrategia propagandística que utilizaron, que resultó fallida”, aseguró.