Si no se produce fentanilo en China, ¿entonces dónde?, cuestiona AMLO

Luego de que China asegurara que no hay tráfico de fentanilo, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que debe investigarse quién lo está produciendo, porque insistió que en México no.

“En México no se produce fentanilo, en México no se produce la materia prima para el fentanilo. Si el gobierno chino dice que no producen, entonces es interesante saber ¿quién lo está produciendo?”, planteó este lunes.