AMLO y Sheinbaum van a la defensa de migrantes ante dichos de Trump

“Le voy a enviar una carta, lo anuncio aquí, a mi amigo Donald Trump porque pienso que no le están informando bien sobre el tema migratorio, y también sobre la importancia que tiene mantener la integración económica entre Estados Unidos, México y Canadá, sobre los dos temas”, dijo este viernes.

Sobre el tema migratorio, afirmó que quiere dejar en claro a quien puede ser electo como presidente de Estados Unidos que los migrantes no trasladan drogas hacia esa nación.

“En el caso migratorio, le voy a demostrar que los migrantes no llevan droga a Estados Unidos, que esa es una vil mentira, que los migrantes van a Estados Unidos, a trabajar honradamente, que esa nación se constituyó y se convirtió en una potencia gracias a los migrantes de todo el mundo que llegaron y hicieron un país muy próspero, eso se debe de aclarar”, planteó el presidente.

En materia económica, comentó, que busca persuadir a Trump de la importancia de la integración económica de México, Estados Unidos y Canadá, y de que a nadie le conviene el cierre de fronteras.

“También informarle que nos ayuda la integración económica y que no se resuelve nada con cerrar la frontera, que, es más, no se puede, ni se debe lo que le están diciendo (a Trump) de que se pueden construir los automóviles en Estados Unidos, significaría que en promedio cada automóvil que se venda en Estados Unidos le costaría al ciudadano estadounidense entre 15,000 y 20,000 dólares más. No se aguantaría la frontera cerrada un mes, no lo aguantaría ni los productores ni los fabricantes ni los inversionistas de Estados Unidos ni los trabajadores de estados, también nos afectaría a nosotros”, dijo.

La decisión de enviar una carta a Donald Trump se da a horas de que el político republicano advirtiera que de llegar a la Presidencia de Estados Unidos por segunda ocasión, no permitirá la instalación de plantas de origen asiático para la fabricación de automóviles en México.