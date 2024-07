Sheinbaum promete que no habrá divorcio entre gobierno y el pueblo

Desde Zacatecas, donde inició la gira conjunta con el presidente López Obrador, la virtual presidenta se comprometió a gobernar cerca de los mexicanos.

La gira de este fin de semana entre ambos políticos, además de Zacatecas, incluye San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Michoacán. Se trata de la sexta visita que realizan por entidades del país para evaluar obras y el avance de programas sociales.

Sheinbaum recordó que su gobierno se encargará de construir el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación.

“Eso significa continuidad del delegado del presidente Andrés Manuel López Obrador, continuidad en los principios del gobierno del presidente, en los principios de nuestro movimiento, ese principio que dice y por el bien de todos primero los pobres. Nuestro gobierno va a tener ese principio de ‘por el bien de todos, primero los pobres’, el principio de erradicar la corrupción”, explicó.

Iniciamos gira con el presidente @lopezobrador_, hoy en Zacatecas y Aguascalientes, mañana en San Luis Potosí y Guanajuato, y el domingo en Querétaro. Gracias al gobernador @DavidMonrealA, por recibirnos. pic.twitter.com/K2cNw5QoEX — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 19, 2024

Agregó que los recursos que se logren ahorrar por el combate a la corrupción se irán para beneficio de los mexicanos, pues el suyo, será un gobierno del y para el pueblo.

“Continuidad también significa continuar con los Programas de Bienestar. Vamos a seguir con el programa de apoyo de la pensión a todos los adultos mayores de nuestro país; a seguir con el apoyo, la pensión, a todas las personas con discapacidad; las becas a los jóvenes de preparatoria, los niños, a las niñas; el programa Sembrando Vida”, anunció.

A los agricultores de Zacatecas, les ofreció diálogo, mantener apoyos al campo y la posibilidad de que se recupere la Productora Nacional de Semilla para el Frijol.

"Vamos a dialogar con todos, con el objetivo de que hagamos juntos la Presa de Milpillas, para que haya agua para el campo, siempre dialogando, pero para que haya agua para el campo y también agua para el consumo humano, que no siempre dependamos de las lluvias; a tecnificar el campo, a apoyarlos para que siempre haya productividad, incluso platicábamos en la mañana la posibilidad de recuperar la Productora Nacional de Semilla para el Frijol, para apoyar con semillas a todos los agricultores de frijol aquí en Zacatecas", afirmó.

Al tomar la palabra, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que a la oposición le tomó por sorpresa la contundencia con la que ganó Claudia Sheinbaum porque viven en una burbuja.

“Los conservadores reaccionarios se dicen sorprendidos porque nuestra candidata de nuestro movimiento, ahora presidenta, ganó en todo el país con más de 30% de ventaja 36 millones de votos. Hasta mí me cepilló, sacó más votos que los que yo obtuve, dicen ‘¿qué cosa fue lo que pasó?’. Ellos andan allá como en otro mundo, en una burbuja, ellos no tienen comunicación con la gente, no recogen los sentimientos de la gente, no respetan al pueblo, mucho menos quieren al pueblo por eso se sorprendieron, porque no tenían por qué estar pensando que el pueblo iba a seguir apoyando más de lo mismo, es decir, más corrupción, más pobreza, más humillación, más clasismo, más racismo. ¡Al carajo!