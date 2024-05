Sheinbaum hace reconocimiento a AMLO desde Tabasco y promete cuidar su legado

A dos días de que concluya la campaña por la Presidencia de la República, Sheinbuaum estuvo en la tierra del presidente López Obrador. Además de los cientos de simpatizantes, la abanderada de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista estuvo arropada por el candidato a la gubernatura y exsecretario de Estado Javier May.

El arranque de su evento, lo destinó para destacar las bondades del gobierno que está por concluir y prometió cuidar el legado.

"Sepa el pueblo de México, sepa desde aquí querido presidente que vamos a guardar tu legado, que no vamos a traicionar, que no va a regresar la corrupción, que no van a regresar los privilegios y que vamos a llevar a nuestra nación, a nuestra patria por el camino de la justicia social, de la paz, de la seguridad, de la prosperidad compartida", comentó.

La también exjefa de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que el presidente estableció buenas relaciones con quien así lo ha querido, sin importar que sean empresarios, clases medias o trabajadoras.

"Supo marcar la diferencia entre el poder político y el poder económico, que ha cumplido cada compromiso que hizo y ha hecho con el pueblo de México, que ha defendido nuestra soberanía, que nos ha enseñado la austeridad republicana y la profundidad del humanismo mexicano", destacó.