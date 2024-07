Oposición no quiere mayoría para evitar reforma al Poder Judicial, alerta Segob

Con el método actual, que asigna un número de legisladores plurinominales por partido y no por coalición, Morena alcanzaría 248 diputados y, en conjunto con sus aliados Partido Verde y Partido del Trabajo, 373 diputados, es decir, 39 diputados más que los 334 requeridos para una mayoría calificada (dos terceras partes del total de legisladores).

Sin embargo, según Alcalde, en esta asignación no se han violado las dos reglas básicas previstas en la Constitución: que un partido no tenga más de 300 diputados y que no se exceda la votación total obtenida por cada partido, más ocho puntos como límite máximo de curules.

La secretaria de Gobernación aseguró que en 2008 el PAN, el PRI y el Partido Verde eliminaron la regla sobre que los diputados se asignan por coalición y, desde entonces, se hace por partidos. Criterio que ahora buscan modificar.

“¿Por qué esta discusión y por qué no quieren que se siga con el mismo criterio que establece nuestra Constitución y que se ha mantenido desde 2008? ¿Por qué ahora dicen no, que no sea por partido, que sea por coalición? Porque no quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y con ello, que la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros”, afirmó.

En el fondo eso es lo que está sucediendo y por eso hoy ya no les gustó el criterio que se ha mantenido siempre. Ahora dicen que no sea por partido, que sea por coalición”, sostuvo.