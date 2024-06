AMLO acepta relevo gradual en PJ, pero sin aplicar tácticas dilatorias

El mandatario federal, quien envió una iniciativa de reforma constitucional en febrero pasado para “democratizar al Poder Judicial” , pidió que entre esos detalles, también debe establecerse que haya paridad de género, pues es el único de los tres poderes donde hay más hombres que mujeres.

Pidió que en este proceso no se excluya a nadie, pero sobre todo, que no se intenten aplicar prácticas dilatorias a fin de que el Judicial no sea reformado.

“Tampoco, hablando en términos jurídicos, legales, o del argot de los abogados, no aplicar tácticas dilatorias, no esperar a que se vaya el tiempo, como algunos esperando, ya no tanto, pero estaban esperando que pasara el tiempo, y que nos fuéramos de todas maneras nos vamos a ir, nada más que la transformación va a continuar, nada más es cosa de tiempo”, dijo.

El presidente pidió que se de tiempo para que en caso de aprobarse la reforma, se conozca su contenido y en su momento los antecedentes de los jueces, magistrados y ministros por los que votarán los ciudadanos.

“Por cuestiones de gasto, que no se esté haciendo una elección cada seis meses, si se puede hacer una sola, que se de tiempo, tiempo sobre todo para la información, que la gente tenga toda la información para que se conozca bien la historia uno de los aspirantes a jueces mujeres, hombres. Una cosa que sí debe tomarse en cuenta es la paridad, o sea es el momento para que sean 50 mujeres 50 hombres, mitad mujeres mitad hombres porque hay muchos desequilibrios, son muchos hombres”, comentó.