AMLO celebra seis años de triunfo electoral; "con Sheinbaum no habrá retrocesos"

Este 1 de julio se cumplen seis años de la victoria en las urnas del presidente López Obrador, quien contendió postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social y ganó con 30 millones de votos.

Para celebrar este triunfo, esta vez, el presidente no convocó a ningún encuentro en el Zócalo de la Ciudad de México, sin embargo, la dirigencia nacional de Morena realizará un acto en el Complejo Cultural Los Pinos al que asistirá Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa; Clara Brugada, jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, y otros morenistas como Mario Delgado, presidente del partido.

Acompáñanos a celebrar el 6to aniversario del inicio de la #CuartaTransformación de la vida pública de México, encabezada por nuestro Presidente, @lopezobrador_



¡A 6 años de la victoria del pueblo confirmamos que es un honor estar con Obrador! pic.twitter.com/GpxIjdy0Mm — Mario Delgado (@mario_delgado) June 30, 2024

La mañana de este lunes, el presidente aseguró que el domingo 1 de julio los mexicanos decidieron con su voto iniciar una “transformación” de la vida pública del país.

“Hace seis años el pueblo de México decidió llevar a cabo el cambio verdadero, iniciar una transformación en la vida pública, lo que conocemos como la cuarta transformación”, destacó.

Manifestó su alegría porque hace casi un mes, en las urnas los mexicanos optaron porque el movimiento de transformación continúe, ahora con Claudia Sheinbaum, quien iniciará su gobierno a partir del 1 de octubre.

El balance del presidente de estos seis años es positivo porque, dijo, se logró "reducir la pobreza y desigualdad en el país".

“Ha sido una hazaña lo que se ha logrado en seis años, se combatió como nunca la corrupción, que era el principal problema... como resultado de esa nueva política pues han aumentado los salarios como no pasaba en 40 a 50 años, hay empleo como no sucedía hace 40 pues daños, no se ha devaluado el peso como no se veía desde hace 50 años, tenemos una economía fuerte y lo más importante de todo, lo que más nos llena de satisfacción es que se ha logrado reducir la pobreza y México algo que no se veía también en décadas y se ha logrado reducir la desigualdad que eran monstruosos, entonces se ha avanzado pero falta”, indicó.