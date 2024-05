El presidente Andrés Manuel López Obrador puso fin a los rumores sobre un posible divorcio con Beatriz Gutiérrez Müeller. En su conferencia matutina de este martes, afirmó que seguirán juntos y se encargarán de cuidar a su hijo Jesús Ernesto, quien acaba de cumplir 17 años.

“Salió en Twitter, es falso, no me voy a divorciar de Beatriz. No, vamos a seguir juntos”, destacó.