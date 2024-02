Hay riesgo si se elige a jueces mediante el voto, advierte magistrado De La Mata

"¡Si no hay independencia judicial no hay división de Poderes! ¡Si no hay división de Poderes no puede hablarse en los hechos realmente de una Constitución! En los hechos dejaría de ser un Estado constitucional para convertirse en un Estado, por utilizar palabras filosóficas antiguas, tiránico, dictatorial, en términos modernos", detalló el magistrado, según un comunicado del Tribunal Electoral.

Las declaraciones de Felipe de la Mata se dan en el contexto de la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para que los jueces sean elegidos a través del voto popular.

El magistrado aseveró además que, “si un juez pierde su independencia, se convierte en político”.

“¿Qué es la independencia judicial? Es una actitud que deben tener los jueces. Una actitud de neutralidad frente a las partes, frente a los órganos de gobierno diferentes al Poder Judicial. Leonel Castillo, quien fue presidente del Tribunal Electoral, decía que no hay presiones, sino presionados. Las presiones más grandes pueden venir y puedes dejarlas pasar. El tema no es que te presionen. El problema real es que tú te sientas presionado ¿No? Y eso es lo que tú debes tener claro”, apuntó.