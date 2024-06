AMLO y Sheinbaum se comprometen a rescate total de mineros de Pasta de Conchos

“Quiero expresar que si por alguna razón estos trabajos no pueden ser culminados de aquí a que yo tome posesión, me comprometo con ustedes a continuarlos con la misma voluntad, con la misma voluntad y la misma determinación que ha tenido el presidente”, afirmó.

Ese ofrecimiento también fue realizado por el presidente de la República, quien dijo que le da tranquilidad que la próxima presidenta asuma ese compromiso.

“Quiero regresar aquí para poder entregar buenas cuentas y deseo con toda mi alma que antes de irnos ya tengamos a todos los mineros con nosotros, pero como lo dijo Claudia y eso me da mucha tranquilidad, si por alguna circunstancia, porque saben ustedes que no es un asunto es sencillo, si por alguna circunstancia no lo logramos ya escuchamos el compromiso de Claudia de continuar con esta noble labor de rescate a los mineros”, indicó.

Tras 18 años del derrumbe en Pasta de Conchos, esta semana el gobierno federal informó sobre el rescate de restos humanos a 164 metros de profundidad.