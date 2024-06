AMLO: “Voy a entregar la banda a Sheinbaum y diré misión cumplida”

“Me siento muy contento, estamos terminando nuestro mandato, me voy a retirar con muchísima satisfacción, voy a poder decir cuando le entregue la banda a Claudia, 'misión cumplida y jubilarme', y que quede claro, que se oiga bien y que se escuche lejos, terminado mi mandato me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política”, expresó el presidente.

"Estoy muy contento porque imagínense lo que significa entregar la Presidencia a una mujer luego de 200 años desde que solo gobernaron a México hombres, desde que es una república federal, desde el primer presidente de México Guadalupe Victoria", agregó.

El jefe del Ejecutivo sostuvo que los resultados de las votaciones de este 2 de junio son históricas, porque además quien será la primera presidenta de México “es una mujer muy inteligente, muy inteligente, tanto por su sensibilidad como por sus grados académicos, es doctora, tiene nivel de doctorado, es una mujer con convicciones que se formó en la lucha estudiantil, en la lucha por la democracia en México. Es una mujer con mucha experiencia en el arte de gobernar, porque ya ha ocupado cargos (...) sobre todo una mujer honesta, que eso es importantísimo”.

