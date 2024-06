¿Quién ganó las elecciones en México 2024?

Xóchitl Gálvez reconoció el triunfo de Claudia Sheinbaum en la contienda presidencial.

''Tendencia es irreversible. Soy demócrata. Así lo he demostrado. Reconozco que las tendencias no me favorecen y no hay información que sugiera que eso pueda cambiar'', dijo.

''Llamé a Sheinbaum y le dije que vi un México con mucho dolor y violencia. Amo a México. Sé que si le va bien a su gobierno, le irá bien al país'', expresó.