AMLO niega asesinato de familia en Chiapas: "Mienten para meter miedo"

A 11 días de que se realicen las elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno está atendiendo la situación de seguridad para garantizar que la jornada electoral se realice sin problema, sin embargo, afirmó que sus adversarios han recurrido a mentir para meter miedo a los ciudadanos como sucedió con asesinatos en Pantelhó, Chiapas.

"Ayer, todo el día, duro y dale duro y dale con unos asesinados en Chiapas, pues resulta que no hubieron asesinados ayer en Chiapas, esos asesinados de Pantelhó, pero lo mismo, para meterle lo mismo a la gente, la mentira es reaccionaria y es anticristiana y antirreligiosa y antiética para los libres pensadores. No hay que mentir, no hay que robar, no hay que traicionar al pueblo, por más diferencia que podamos tener mucha gente. Yo lo lamento, me quedé pensando porque ni deberíamos sacar eso, pero sí se debe hacer por el daño que causan los medios", aseguró.

De acuerdo con el informe diario de seguridad, este 21 de mayo se registraron tres homicidios en Chiapas.