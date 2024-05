AMLO a Antony Blinken sobre Calica: no es expropiación, es clausura

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que su gobierno no expropió los terrenos de Calica, los clausuró. Aseveró que México no quiere inversión que destruya su territorio, pues consideró que en ese caso es mejor que no vengan.

“Nosotros no queremos traer inversión a cualquier precio, mucho menos que venga la inversión a destruir nuestro territorio, ¡mejor que no venga o que se vaya a otra parte! Entonces lo que les puedo informar es una clausura porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando se está violando la ley en nuestro país y se está destruyendo nuestro territorio”, explicó este miércoles en su conferencia matutina