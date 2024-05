¿Dónde están las pruebas?, AMLO defiende a Nahle y acusa campaña en su contra

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a la candidata a la Gubernatura de Veracruz y exsecretaria de Energía, Rocío Nahle, y pidió presentar pruebas a quienes la acusan de presuntos actos de corrupción en la construcción de la refinería de Dos Bocas.

“¿Dónde están las pruebas? Sí me consta, y no creo que por esto me vayan a sancionar porque tiene que ver con una obra en la que yo soy responsable, una obra en la que me siento orgulloso, porque llevaba más de 40 años que no se hacía una refinería en el país...Es un orgullo y de repente toda una campaña en contra”, afirmó al referirse a las acusaciones contra la candidata de Morena.