AMLO pide a la CNTE dejar protesta para evitar provocaciones con ‘Marea Rosa’

Integrantes de la CNTE mantienen un plantón en la Plaza de la Constitución desde el pasado 15 de mayo. Este jueves, integrantes de la Coordinadora se reunieron con el presidente López Obrador, a quien le entregaron un pliego petitorio en el cual rechazan el incremento del 10% que anunció el miércoles el mandatario federal para los trabajadores de la educación.

“Demandamos el incremento salarial, también le expusimos que no cubre con la demanda que hemos externado ya en las mesas anteriores, que es el incremento del 100%. En la mañanera de ayer (miércoles 15) el presidente mencionó que el aumento es del 10%, hoy planteamos que no cubre esta demanda, por lo tanto, nos mantenemos en esa exigencia; sin embargo, él tiene y mantiene su postura”, dijo Araceli Pérez, secretaria general de la Sección 22.

En su conferencia matutina de este viernes, el presidente López Obrador anunció que se dejará la Bandera de México en la Plaza de la Constitución, pues el símbolo patrio es de todos, incluido traidores.

“Para los del bloque conservador que este están ‘dale, y dale y dale’ que les quitamos la Bandera, no, no, no, la Bandera es de todos, hasta de los traidores a la patria, es nuestra bandera, es la Bandera de todos los mexicanos”, aseguró.