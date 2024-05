“Yo soy civilista porque soy seguidor de Juárez... pero soy mexicano y tengo una tarea que es la de transformar al país. Me encontré una realidad catastrófica y precisamente por la corrupción, no iba a poder salir si no me apoyo en las Fuerzas Armadas. Además tuve la suerte de que no estaban echadas a perder, había otras secretarías de gobierno completamente entregadas”, indicó.

En el Gobierno que está por concluir, las Fuerzas Armadas incrementaron sus facultades. Se les encargaron tareas como:

Construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Edificación de 2,700 sucursales del Banco del Bienestar.

Construcción del Aeropuerto de Tulum.

Remodelación de 32 hospitales que fueron abandonados por sexenios anteriores.

Apoyo en la atención a la emergencia de Covid-19.

Combate al robo de hidrocarburos (huachicol).

Vigilancia de la frontera norte y sur para el control migratorio.

Construcción de cuarteles para la Guardia Nacional.

Apoyo al programa Sembrando Vida.

Vigilancia a la entrega de recursos de programas sociales.

Entrega de libros de texto gratuito.

Limpieza del sargazo en Quintana Roo.

Custodia de pipas de Pemex.

AMLO rechaza más violencia en su Gobierno

Al presentar una gráfica sobre el homicidio doloso por país, el presidente criticó que se diga que su administración es la que más muertes violentas registra, sin embargo insistió que no se reconocen cómo le dejaron el país en cuanto a violencia.

“Peor no, eso sí no”, atajó cuando se le comentó que por número de homicidios, su Gobierno está peor respecto a otros.