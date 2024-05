AMLO sobre crematorio clandestino: “No se debe traficar con el dolor humano”

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no traficar con el dolor humano, luego de que Cecilia Flores, madre buscadora, revelara que en la Ciudad de México se descubrió un presunto crematorio clandestino, lo cual fue calificado por el jefe de Gobierno, Martí Batres, como un “montaje”.

“Vinieron de Sonora y de Chihuahua personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador, que desde luego defienden causas que son muy justas. Imagínese cómo no pensar en la desaparición de un ser querido, ¿quién va a estar en contra de eso?, pero a veces se trafica con el dolor, no se debe administrar la desgracia, no se debe traficar el dolor humano”, planteó.