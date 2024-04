Acusaciones, salarios, agua y energía marcan segundo debate presidencial

Más fluido, pero quedó a deber

Para los especialistas, el segundo debate estuvo más fluido, sin embargo, quedó a deber en cuanto a propuestas para el proyecto México 2024-2030.

Gisela Rubach, directora General de Consultores y Marketing Político, consideró que en este segundo debate, Xóchitl Gálvez tuvo un mejor desempeño que en el primero, Sheinbaum defendió su ventaja y Máynez se centró en las propuestas.

“A Xóchitl le fue mejor que en el primer debate, no sé si le alcance para cumplir con las expectativas de que iba a arrasar y que de esto dependía el cambio de tendencias para la elección, no creo, pero bueno, creo que hizo un esfuerzo que es loable después de todos los contras que tuvo en el primer debate. Claudia no se salió de su papel, Máynez no perdió la sonrisa, parece que sigue siendo el hombre de la sonrisa y el hombre también de las propuestas”, afirmó.

Para este segundo debate hubo un cambio en el formato. Los candidatos pudieron presentarse, fijar una postura sobre la temática, estuvieron de pie, y contestaron preguntas de ciudadanos grabados en video.

A diferencia del debate pasado, las expertas sostienen que el presidente Andrés Manuel López Obrador no fue una figura central en este encuentro, o al menos de forma tan clara.

“Aparentemente no aparece AMLO, aparece en el momento en el que Claudia se dedica a apoyar y alabar todo lo que ha hecho el gobierno y proyectarlo en lo que ella va a hacer, una continuidad”, comentó Martha Aída Cantú, consultor en Imagen Pública.

Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero en Banco Base, valoró que parte del debate se convirtió en un circo por la cantidad de insultos que se intercambiaron.

“Me hubiera gustado más el tema de la reforma fiscal, sí o sí se va a hacer el siguiente año, pero claro nadie quiere decir esta frase porque da miedo’”, destacó.