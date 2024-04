López Obrador adelanta cuándo será la última mañanera de su sexenio

Luego vendría la ceremonia por los 214 años de la Independencia de México, en la cual el presidente López Obrador dará el grito y enunciaría los “vivas” correspondientes.

El presidente insistió en que, al termino de su sexenio, se retirará de la vida pública, por lo que no participará en ningún acto.

“Ya no nos vamos a ver porque yo me jubilo y eso significa, repito, que no voy a participar en ningún acto, no voy a estar en ninguna conferencia, voy a procurar que no me tomen fotografías, no me voy a fotografiar, ya nada de política”, indicó.

Al retirarse de la actividad pública, el presidente se dedicará a realizar una investigación sobre las sociedades prehispánicas de México.

“Voy a dedicarme a hacer un trabajo de investigación, quiero hacer un trabajo de las sociedades prehispánicas en México, es una investigación que me va a llevar tres, cinco años. Ya estoy reuniendo mi bibliografía básica, que tampoco hay mucho porque los testimonios, las traducciones de glifos son muy pocas”, destacó.