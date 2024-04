AMLO sospecha de "montaje" o "propaganda" en retén a Sheinbaum en Chiapas

Este domingo en su camino a Tapachula, Claudia Sheinbaum fue interceptada por hombres encapuchadoos quienes le pidieron evitar que Motozintla “sea un desastre”, como ocurre con su localidad vecina Frontera Comalapa, la cual está bajo el control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Que se acuerde cuando esté en el poder, que se acuerde de la Sierra, de la gente pobre de Motozintla. No estamos en contra del gobierno, llévese eso en la mente. No estamos en contra de ustedes. No queremos que Motozinta sea un desastre más como Comalapa, queremos que usted, cuando sea presidenta, nos haga el favor de limpiar este tramo porque no podemos llegar por allá, porque si pasamos, nos hacen pedacitos”, le dijeron a la candidata de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista.

En un hecho inédito, un grupo de encapuchados intercepta a la candidata @Claudiashein. Le piden se acuerde de la #Sierra de #Chiapas y de la gente pobre. El incidente se presentó en el tramo carretero a #Motozintla y significó un susto para el convoy de la comitiva y la #Prensa pic.twitter.com/Hb89W5olZ7 — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) April 22, 2024

En una entrevista con medios de comunicación, Sheinbaum coincidió en que le pareció “extraño” el retén donde fue detenida.

“A la salida Motozintla nos pararon las personas, decían que eran pobladores, pero lo que más me llamó la atención era que los únicos que estaban ahí eran los de Latinus. (…) Me llamó mucho la atención la manera en que hablaban, lo que dijeron, cómo lo dijeron y que el único medio que estaba ahí era Latinus”, dijo.

Chiapas bajo acecho

Desde hace varios meses, Chiapas es una entidad acechada por la violencia. Un reporte de la Sedena refiere que esa entidad es disputada por el Cártel del Pacifico, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas y los Mara Salvatrucha.

Chiapas es un territorio atractivo para organizaciones criminales debido las rutas para el trasporte de drogas y armas, así como para el paso de migrantes.

Los últimos meses, esa entidad gobernada por el morenista Rutilio Escandón ha tenido episodios de violencia y de manifestaciones de apoyo de sus pobladores al crimen organizado.

En sus 73,311 kilómetros de extensión territorial suelen ser frecuentes los retenes, principalmente de pobladores quienes piden dinero a los turistas que transitan por sus vialidades.