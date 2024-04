Hombres encapuchados detienen comitiva de Sheinbaum en su paso por Chiapas

Le solicitaron a la contendiente “limpiar este tramo”, pues dijeron que si pasan por Frontera Comalapa, “nos hacen pedacitos”, por ello le solicitaron que cuando llegue a la presidencia del país, se acuerde de la “gente pobre de Motozitla”; le enfatizaron que ellos no están en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Que se acuerde cuando esté en el poder, que se acuerde de la Sierra, de la gente pobre de Motozintla. No estamos en contra del gobierno, llévese eso en la mente. No estamos en contra de ustedes. No queremos que Motozinta sea un desastre más como Comalapa, queremos que usted, cuando sea presidenta, nos haga el favor de limpiar este tramo porque no podemos llegar por allá, porque si pasamos, nos hacen pedacitos”, dijeron estos hombres.

En un hecho inédito, un grupo de encapuchados intercepta a la candidata @Claudiashein. Le piden se acuerde de la #Sierra de #Chiapas y de la gente pobre. El incidente se presentó en el tramo carretero a #Motozintla y significó un susto para el convoy de la comitiva y la #Prensa pic.twitter.com/Hb89W5olZ7 — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) April 22, 2024

También, le dieron que el gobierno nunca ha hecho nada por "estas tierras" y le dieron las gracias por haberse detenido, mientras la candidata respondió desde el automóvil en el que viajaba: “ándele, ándele pues, sí está bien, ándele".

Sheinbaum ve extraño el retén

Tras difundirse ese video, también se hizo público otro video en el que reporteros le preguntan a Sheinbaum por ese "retén", a lo que ella contestó que fue extraño.

En el Aeropuerto en Chiapas, Claudia Sheinbaum, habló sobre la retención por la que pasó esta mañana , y dijo que le llamó la atención que el único medio que estuviera fuera Latinus.

“A la salida Motozintla nos pararon las personas, decían que eran pobladores, pero lo que más me llamó la atención era que los únicos que estaban ahí eran los de Latinus. (…) Me llamó mucho la atención la manera en que hablaban, lo que dijeron, cómo lo dijeron y que el único medio que estaba ahí era Latinus”, dijo, aunque más medios comentaron que estaba ahí pero no los dejaron bajar.

Comentó que no se sintió intimidada por estos hombres vestidos de negro, pero insistió que le llamó la atención que les dijeron “no somos fifis ni nada de eso, eh”.