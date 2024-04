Sheinbaum expuso que en la reunión que tendrá su equipo de campaña con consejeros electorales expondrán su rechazo a que puedan ser suspendidas las conferencias que realiza de lunes a viernes el mandatario federal.

Por la mañana, en su conferencia el presidente afirmó que suspender ese espacio que él llama diálogo circular, atentaría contra la constitución y contra su derecho a la libertad de expresión.

“¡Cómo nos van a silenciar! ¿Y las libertades dónde quedan? Tengo entendido que ya resolvió el Tribunal Electoral que no es posible hacerlo, sería una gravísima violación a la Constitución y desde luego un agravio a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas, a la libertad. Pero no sé qué les está pasando, están muy nerviosos, pero que se serenen, se tranquilicen; somos adversarios, no somos enemigos, vamos a abrazarnos, a respetarnos mucho”, comentó.