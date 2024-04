AMLO anuncia detención de policía implicado en homicidio de normalista

De acuerdo con una ficha informativa que presentó el presidente, David “N”, el policía detenido, fue capturado en Tixtla, Guerrero, por parte de elementos del Ejército mexicano en coordinación con la Fiscalía General de la República.

La detención se realizó en una propiedad de otro policía estatal del gobierno que encabeza Evelyn Salgado. La orden de aprehensión es por el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa, además se decomisaron tres armas, un revolver y dos escopetas.

López Obrador explicó que se realiza la investigación en torno al homicidio del joven, quien era estudiante de la Escuela Normal de Ayotzinapa e insistió en que no habrá impunidad.

“Se está haciendo la investigación, decirles que a diferencia de lo que pasaba antes que había impunidad, si ustedes se acuerda cuando se dan a conocer estos hechos, el primer informe era que los muchachos habían disparado y que en respuesta la policía había asesinado al joven de Ayotzinapa y que incluso tenían armas y drogas, es esto no lo aceptamos, es el primer informe y se investigó y se llegó a la verdad porque ya no es igual que antes, no somos lo mismo”, dijo.