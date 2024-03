AMLO pide a policía implicado en el homicidio de normalista que se entregue

Desde hace algunas semanas, normalistas y padres de los 43 se han manifestado para exigir un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como parte de sus protestas, acudieron al Senado de la República, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a Palacio Nacional, donde derribaron una de las puertas del edificio sede del Poder Ejecutivo.

A la molestia de los padres por no ser recibidos por el presidente de la República, se sumó el homicidio de Yanqui Kothan Gómez Peralta, por lo que las protestas se han intensificado particularmente en Guerrero.

El presidente llamó a los manifestantes a recordar que los elementos de seguridad son parte del pueblo.

“No hay instrucción del presidente para reprimir a nadie, entonces pedirles que no caigan en provocaciones, que se puede luchar de manera pacífica y que no se dejen manipular porque hay muchos abogados de la llamada sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones supuestamente de defensa de derechos humanos, muy vinculados al conservadurismo, a la derecha, a los enemigos del pueblo que se disfrazan como ambientalistas, como defensores de derechos humanos, como luchadores sociales. Nada más que sepan los muchachos que cuando nosotros luchábamos esas organizaciones no estaban con nosotros, estaban con el régimen”, dijo.