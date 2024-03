Gobierno de AMLO también dará dinero a migrantes de Colombia y Ecuador

El gobierno de México entregará apoyos de alrededor de 110 dólares mensuales a migrantes de origen colombiano y ecuatoriano que sean deportados a sus países, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros estamos dispuestos apoyarles porque nos ayuda a que no tengamos tanto flujo migratorio, lo tenemos que hacer y se va avanzando. Esto no le gusta a los conservadores y no van a aceptarlo nunca. Bueno, nada les gusta y menos en estos tiempos”, comentó.