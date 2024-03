AMLO insiste: si faltan más médicos, los traeremos de cualquier parte del mundo

Hasta ahora son 23 de 32, las entidades adheridas al sistema IMSS-Bienestar: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán y Morelos. También están bajo ese esquema Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

El presidente reconoció que dejar un mejor sistema de salud representa un reto, el cual ha asumido.

“Es todo un desafío dicen nuestros adversarios que no vamos a a lograrlo, nosotros decimos que sí, aceptamos el reto el desafío y nos vamos a dedicar en estos seis meses que nos falta vamos a estar trabajando con intensidad con este propósito: que no falte ninguna medicina y que no falten los médicos y estamos tomando una serie de medidas para lograrlo”, agregó.

La consolidación del sistema de salud es uno de las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador en la recta final del sexenio.