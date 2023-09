IMSS-Bienestar, el organismo ganador en el Presupuesto 2024

El programa IMSS-Bienestar, el proyecto estrella de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador — y con el que apuesta sea como el de Dinamarca— es el que mayor incremento presenta de todas las dependencias y organismos del Gobierno federal en Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) 2024.

Así, no es ninguna dependencia la que tendría el mayor incremento en su presupuesto, respecto a lo aprobado en 2023, si no el ramo "Entidades No Sectorizadas", cuyo principal programa es el de salud, pues se propone un presupuesto de 138,000 millones de pesos, es decir, 8.3 veces más que el año pasado.