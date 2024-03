SAT confirma deuda de 63 mmdp de Salinas Pliego; él acusa extorsión

Rodean corruptos a AMLO, acusa Salinas Pliego

La noche de este martes, el empresario Ricardo Salinas Pliego cuestionó la "corrupción" que hay en el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando además que el mandatario federal está rodeado de gente que no es honesta.

Salinas Pliego señaló que existe opacidad en el manejo de 500,000 millones de pesos destinados a los programas de apoyos para adultos mayores.

“Su cruzada ha sido contra la corrupción y yo sé que él (AMLO) es un hombre honesto, pero a su alrededor no hay gente honesta. Cómo es posible que nos digan que van a repartir 500,000 millones de pesos, una cifra astronómica, entre los viejitos de México, pero no nos rinden cuentas, persona por persona cuánto recibieron. ¿Qué es muy difícil? Yo no creo, pero no hay voluntad”, dijo en un mensaje que publicó en redes sociales.

Mi mensaje para los #Gobiernicolas que estuvieron dale y dale con que eran diferentes y mira nada más. pic.twitter.com/asorHgcCak — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 20, 2024

“Y no es por desconfiar, pero con que se robaran el 10% de esa cifra, son 50,000 millones, robados. En un solo año se pueden haber robado más de 50,000 millones sus empleados y usted no hace nada Presidente y déjeme decirle que huele muy mal que estén reservados los gastos incurridos en los grandes proyectos faraónicos como el AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles), como la refinería (Dos Bocas) y el Tren Maya, no señor, usted tiene la obligación de rendir las cuentas”, agregó el empresario.

Salinas Pliego también acusó al SAT de extorsionar a empresarios: "Nosotros no cedemos ante la extorsión y por eso no aceptamos ningún descuento. No vamos a pagar más que lo que es correcto y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple, como pretende esta administración".

Finalmente, el empresario lanzó un llamado a salir a votar el próximo 2 de junio y escoger "la menos peor".

El presidente expuso que en su momento le ofreció al empresario una “quita”para que pagara menos, sin embargo, no aceptó. Hoy, afirmó, lo mejor es que resuelva el Poder Judicial.

“Pienso que lo mejor es que resuelva los jueces, el Poder Judicial. Lo único es que el Poder Judicial, quien es a quien le corresponde resolver, lo haga con prontitud, es decir, que haya justicia expedita, que no se vayan a seguir aplicando prácticas dilatorias y que no termine mi gobierno y quede este asunto ahí, pendiente”, pidió el presidente.

Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) y extitular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, manifestó su confianza en que este asunto sea resuelto.

“Tiene que haber prontitud, rapidez, ser expeditos en la impartición de justicia. Esperamos que sea así”, destacó.