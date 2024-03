Sheinbaum ofrece rescate energético; presenta seis objetivos y 10 medidas

Por la noche, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Claudia Sheinbaum rechazó que en el país haya miedo, como insiste su adversaria Xóchitl Gálvez.

Desestimó el diagnóstico opositor que afirma que hay inseguridad en el territorio nacional, pues ella ve que hay alegría.

“Quiere decir la oposición que hay miedo no, no es lo que yo he visto en todo el país. Hay regiones que tienen problemas pero la verdad es que donde vamos tienen una alegría enorme. El pueblo de México quiere que continúe la cuarta transformación”, sostuvo en evento masivo.

En la alcaldía que fue gobernada por Gálvez Ruiz, la abanderada de la Coalición Seguimos Haciendo Historia refutó que su partido esté en contra del empresariado, pero “hay zonas que tienen mucho y otras que tienen poco. Nuestro proyecto es que todos tengamos derechos, bienestar, acceso a educación, acceso a la salud, a la vivienda”.

“A veces creen que Morena está en contra de los empresarios. Nada más falso. Que Morena está en contra de la propiedad privada, falso. Nosotros lo que queremos es que todos tengamos acceso a los derechos”, expresó la morenista.