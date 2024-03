López Obrador pide al Poder Judicial resolver el pago de impuestos pendientes

El mandatario federal afirmó que en su gobierno todos tienen que pagar impuestos y exhibió una lista de condonaciones que se realizaron a empresarios.

“De los impuestos ya es claro que todos tenemos que pagar impuestos. Antes y nos tenían engañados, a muchos, a millones, los que nos están viendo no sabían hasta que se dieron los cambios en el país, hasta hace poco que los de arriba no pagaban impuestos. Eso no se sabía porque era parte también de las relaciones de complicidad, de las componendas que existían, de eso no se hablaba en los medios. Imagínense que todos los mexicanos teníamos que pagar impuestos, hasta la gente más humilde, los campesinos, pobres, porque se les cobra el IVA en cualquier mercancía”, comentó.

Entre las empresas que exhibió, que fueron beneficiarias de condonaciones durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, están:

-Grupo Televisa con 20,488 mdp.

-Grupo Banamex con 15,848 mdp.

-Cemex con 12,775 mdp.

-Grupo Carso con 10,292 mdp.

-ICA con 7,827 mpd.

-Grupo Salinas con 7,775 mdp.

-Grupo Inbursa con 7,344 mp.