“Por corrupción”, dice AMLO sobre estados que no se suman al IMSS-Bienestar

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es por la corrupción y por estar en contra de la gratuidad de la salud que algunos de los nueve estados, todos de oposición, no se han adherido al IMSS-Bienestar. Sin embargo, anunció que, en la recta final de su gobierno, se dedicará a consolidar el sistema de salud para dar atención médica y medicamentos gratuitos a los mexicanos.

“¿Qué argumentan estos nueve estados, unos, y no hay que desconocer sus razones?, porque sostienen que ellos tienen la capacidad para garantizar el servicio de salud y que no quieren la federalización, que quieren mantener ellos la responsabilidad y la facultad para garantizar el servicio de salud. Lo segundo es que, aunque parezca increíble, no les gusta la gratuidad, no están de acuerdo y así hay mucha gente con ese pensamiento conservador, porque sostienen que eso es populismo, paternalismo”, explicó como primeras dos razones.

Una tercera, afirmó, es la corrupción, la cual –dijo– encontró en todo el sistema de salud, por lo que se permitían los negocios con los medicamentos.